Gallup сообщает о результатах первого телефонного опроса об отношении американцев к недавно вступившему в должность президенту. Авторы исследования отмечают беспрецедентный раскол американского общества по партийному признаку. Опрос выявил крайне высокие уровни доверия и недоверия населения к Джо Байдену.

57 процентов опрошенных граждан страны одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США.

Этот показатель немного меньше, чем рейтинг в 60 процентов который в среднем имели американские президенты после Второй мировой войны, избранные на свой первый срок. 37 процентов респондентов не одобряют Байдена. Это один из наивысших показателей недоверия, который уступает лишь трамповским 45 процентам. 6 процентов американцев затруднились с ответом, что также нетипично для первых недель президентского срока — до 2017 года количество неопределившихся в этот период превышало 20 процентов.

Такой рейтинг Байдена находится на уровне первоначального рейтинга президентов Буша-мл., Клинтона и Никсона, и превышает начальные рейтинги Трампа, Буша-ст. и Рейгана.

Авторы исследования отмечают беспрецедентный раскол американского общества по партийному признаку: Байдена поддерживают 98 процентов демократов, 61% независимых избирателей и лишь 11 процентов республиканцев. Тенденции поддержки Байдена показывают, что он пользуется большей поддержкой у женщин, цветных, молодежи, людей с высшим образованием, жителей больших городов и либералов.