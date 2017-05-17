ИноСМИ - Все, что достойно перевода

архив

Янис Юрканс, архивное фото

Бог ушел из Латвии

Латвии нужно изменить гимн. В Священном писании сказано, что все происходит согласно плану Бога. Сомневаюсь, что в божеском плане благословлять такую Латвию. За что? Разве мы соблюдаем главную заповедь: не делай другому то, что не хочешь, чтобы другой делал тебе? Разве мы любим ближнего, как самого себя? Ни одной из этих главных заповедей в нашем обществе нет. Но мы просим божьего благословления. Это лицемерие…

Neatkarigas Rita Avize logoNeatkarigas Rita Avize, Латвия
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Русские втихомолку посмеиваются над США

Юмор о президентах

Американская демократия, судя по всему, сталкивается с одним из самых серьезных вызовов за столетия. Для России — повод для злорадства. Вашингтон много лет критиковал ее, в частности, из-за нечестных выборов и коррупции, а теперь Москва с удовольствием наблюдает за тем, как хаос и скандалы захватывают Белый дом. Чем более беззаконным выглядит Вашингтон, тем громче хохочут русские.

Foreign Policy logoForeign Policy, США
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В Литве готовятся к приходу русских

НАТО у российских границ

Является ли страх перед Россией истерией? В Литве так не думают. Поток добровольцев в ополчение не прекращается. Власти страны проводят учения, которые имитируют вторжение русских. Доверие утрачено, и это опасно, говорит датский офицер из НАТО. «Для того, чтобы что-то пошло не так, надо не так много недоразумений. Поэтому доверие необходимо возвращать», — говорит он.

Логотип BerlingskeBerlingske, Дания
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Российский оппозиционер Алексей Навальный после нападения на него неизвестных злоумышленников

Крым — это не бутерброд

В ответе за Крым

Можно сказать, что Навальный не относится к людям, которые слепо восторгаются Западом. Наоборот, в свое время он даже заигрывал с российским национализмом, ходил на «русские марши», пытался вести переговоры с лидерами националистов и продвигал их лозунги. В качестве примера можно привести хотя бы его необычное для оппозиционера отношение к аннексии Крыма.

NiedzielaNiedziela, Польша
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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине

«Макрономика» для Европы

Потенциал для прекрасных германо-французских отношений огромен, идей для модернизации ЕС достаточно. Крупные темы будущего могут быть решены совместно, более мелкие — на национальном уровне. Франция и Германия могли бы совместно заполнить ту пустоту, которая образуется с выходом из ЕС Великобритании. У Макрона и Меркель есть исторический шанс расставить экономические вехи для новой Европы.

Die Welt logoDie Welt, Германия
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Испанские газеты

В России можно угодить на скамью подсудимых за отрицание Бога

В центре внимания испанских СМИ оказались переговоры Путина с палестинским лидером Махмудом Аббасом, решимость сената США продолжить расследование «связей» президента Дональда Трампа с Россией. Там комментировали также митинг в Москве против программы реновации жилых домов, решение Саудовской Аравии и РФ продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.

логотип InoСМИИноСМИ, Россия
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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине

Чего хотят для Европы Макрон и Меркель?

Европа перед выборами

Не торопить немцев, начать с конкретных тем сотрудничества перед тем, как перейти к глубинным реформам еврозоны. Именно такой была стратегия Эммануэля Макрона в Берлине в ходе первого официального визита за границу в должности главы государства. На совместной пресс-конференции с канцлерин президент Франции обрисовал задачи франко-немецкого дуэта.

Le Point logoLe Point, Франция
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Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

Российское забвение Крыма

В ответе за Крым

Эйфория от аннексии Крыма у россиян существенно ослабела под натиском социально-экономических проблем, обусловленных падением цен на нефть и западными санкциями за оккупацию украинских территорий. Крымская тема теряет свою актуальность, и единственное, что пока еще не позволяет забыть о полуострове, — это строительство Керченского моста, которое по праву в России претендует на звание «стройки века».

Логотип Крым.РеалииКрым.Реалии, США
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Виды России. Курильские острова

Курильские острова: покупка в рассрочку

Острова раздора

За последние 12 месяцев российский президент Владимир Путин выкроил время для трех личных встреч с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, не считая многочисленных контактов на различных международных встречах на высоком уровне. Столь частые встречи в верхах должны вызывать удивление, поскольку против России все еще действуют санкции, и она находится в относительной изоляции.

Логотип The American InterestThe American Interest, США
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Социальная сеть «Одноклассники»

Неприемлемое вмешательство в свободу прессы

Информационные войны

Информационные войны — это зло. Свободная информация важна для любого общества. И особенно важна для разрешения конфликтов. Это, конечно, не значит, что никто не врет. Это не значит, что нет проблемы выдуманных новостей. И все же — когда блокируется источник информации, речь идет о наступлении на свободу информации, а это неприемлемо. Украина могла быть противопоставить российской пропаганде качественную журналистику.

Deutsche Welle logoDeutsche Welle, Германия
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Флагман Военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный"

2017-й должен был стать рубиконом

Ситуация на Украине

В соответствии с украинско-российских соглашений по Черноморскому флоту 28 мая 2017 года последний российский корабль должен был покинуть Севастополь. Должен был, но не покинул. Есть и другая дата: исполнилось 25 лет со дня подписания указа о создании ВМС Украины на базе сил Черноморского флота. В трагическом 2014-м в Севастополе и Крыму они потеряют 70% боевого состава, инфраструктуру и основные пункты базирования.

ДеньДень, Украина
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Офис компании «Яндекс» в Москве

Украина блокирует российские сайты и соцсети

Ситуация на Украине

Санкционная война между Украиной и Россией началась не вчера и носит куда более ожесточенный характер, чем та, что бушует между Западом и Москвой после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Тем не менее появление в новом списке пользующихся большой популярностью на Украине интернет-предприятий вызвало необычайно сильный отклик.

Le Monde logoLe Monde, Франция
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Лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов

Противник Путина не собирается сдаваться

Президент Путин

Каждый день представителя оппозиции Владимира Милова проходит под угрозой нападения, однако он не собирается сдаваться в борьбе с президентом Владимиром Путиным. Он начал свою политическую карьеру в 1997 году ведущим специалистом Федеральной энергетической комиссии России. За пять лет он поднялся до поста заместителя министра энергетики России. В 2002 году он ушел с этого поста.

Логотип Iltalehti.fiIltalehti.fi, Финляндия
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