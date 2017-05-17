Бог ушел из Латвии
Латвии нужно изменить гимн. В Священном писании сказано, что все происходит согласно плану Бога. Сомневаюсь, что в божеском плане благословлять такую Латвию. За что? Разве мы соблюдаем главную заповедь: не делай другому то, что не хочешь, чтобы другой делал тебе? Разве мы любим ближнего, как самого себя? Ни одной из этих главных заповедей в нашем обществе нет. Но мы просим божьего благословления. Это лицемерие…
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