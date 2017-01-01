ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Американский политик Джон Болтон

Русские должны «почувствовать боль»

Санкции против России, о которых объявил Барак Обама, скорее всего, ни к чему не приведут, подчеркнул бывший представитель США при ООН Джон Болтон. По его мнению, это слишком слабая реакция на кремлевскую «атаку на нашу конституционную систему». Чтобы санкции могли успешно играть роль сдерживающего фактора, русские должны «почувствовать боль», считает Болтон.

Politico, США
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Президент США Барак Обама

Обама, наконец-то, наказал Россию

Обама справедливо думает о том, чтобы его ответ обернулся издержками для России и удержал ее от дальнейших атак, но при этом не хочет эскалации кибервойны. В то же время, ему следует подумать и о тайных действиях в подкрепление публичной реакции, дабы предельно четко показать Кремлю — нападки на выборы в США со стороны России и любой другой страны недопустимы и нетерпимы.

The New York Times, США
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Президент России Владимир Путин с супругой Людмилой

Путин молчит

Путин ничего не рассказывает о своей личной жизни. Приоткроется ли завеса, когда к власти придет новое поколение? Представитель оппозиции Алексей Навальный является представителем уже совершенно другой политики. Он действует способами, которые он заимствовал из США. Он представил свою жену и детей и пытается создать образ обычного среднестатистического жителя России.

Seura.fi, Финляндия
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Сталин Гитлер

Нелепо сравнивать Сталина с Гитлером

«Сравнивать Сталина с Гитлером нелепо. С исторической точки зрения такое сопоставление выглядит гротескно. Это две разные истории в двух разных контекстах. Сравнение по уровню насилия или числу жертв не описывает историческую реальность». Лоуса видит здесь попытку предать анафеме левые политические силы, даже если они не питают никаких симпатий по отношению к диктатору.

Expresso, Португалия
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Трансляция двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Симферополе

Украине придется идти на компромиссы

Появление в США новой администрации может дать Украине возможность внести свой вклад в решение проблемы российской интервенции. Инстинктивная реакция многих украинцев на новые обстоятельства — требовать того же, чего и раньше, но еще активнее и настойчивее — может оказаться неэффективной. Нам следует приспособиться к новым реалиям и помочь нашим иностранным друзьям помочь нам.

The Wall Street Journal, США
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Сезонные душевные терзания

В рождественские праздники важным становится всё — как все мы себя чувствуем физически, психологически, эмоционально? Насколько мы добры к людям? Считаем ли, что нам в жизни везет? И что в нашей жизни не так? Так уж выходит, что на Рождество принято отвечать на эти вопросы. Вот только все ли в состоянии пройти такой подробный и строгий опрос?

The Financial Times, Великобритания
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Новогодний стол — царство майонеза

Для русских Новый год — главный праздник в году. Корреспондент Yle в Москве Черстин Крунвалль выяснила, что русские едят на праздник. На праздничном столе, сообщает она, должны быть сыры, колбасы, мясные блюда, сладкая выпечка, фрукты, конфеты и торты. Лучше всего, если праздничный стол полностью заставлен посудой, на которой красиво выложена еда.

Yle, Финляндия
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