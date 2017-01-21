ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Борьба за Исаакиевский собор

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге является жемчужиной, символом России, одной из важнейших достопримечательностей. Теперь он передается государством церкви, что вызывает споры. За этим может скрываться и борьба за культуру, после того как церковь значительно расширила свое влияние в тесном партнерстве с российским государством. Не все россияне одобряют эту новую опору власти.