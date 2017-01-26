ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Осло-фьорд в Норвегии

Теперь мы снова разговариваем с Россией

В то время как в Европе бушуют разногласия по поводу антироссийских санкций, а новый президент США заявляет, что хочет их смягчить, в Москву собирается норвежская делегация, в которую входят представители различных политических партий. «Мы считаем, что диалог с русскими важен», — заявила генеральный секретарь Атлантического комитета Норвегии Кейт Хансен Бундт.

Aftenposten, Норвегия
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Представители стран-участниц Транс-Тихоокеанского партнерства на пресс-конференции в Сиднее

Трамп позволяет Китаю одержать победу

В понедельник президент Трамп подписал указ, который завершит участие США в Транстихоокеанском партнерстве, торговом соглашении, переговоры о котором вели 11 стран. Он также предоставил Китаю отличную возможность изменить геополитический баланс в Азии в свою пользу. Противодействие ТТП можно отнести к одному из немногих последовательных политических действий Трампа.

The Washington Post, США
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Добыча рыбы на Курилах

Курилы: выход из тупика не предвидится

Спор по поводу самых южных Курильских островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи — является точкой напряженности в отношениях между Японией и Россией с того момента, когда они были захвачены Советским Союзом в 1945 году. Спустя более 70 лет российско-японские отношения все еще нельзя назвать нормальными из-за продолжающегося территориального спора.

The National Interest, США
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Питер Тиль выступает в Вашингтоне

Победители 2016 года

Прошедший год был ознаменован рядом побед. Дональд Трамп пообещал, что если американцы выберут его в качестве президента, мы выиграем настолько, что нам это может даже надоесть. Как бы события ни разворачивались дальше, без сомнений, «Оранжевый» стал мега-победителем года. Но он был все же не единственным победителем одного из самых насыщенных и удивительных периодов за последнее время.

The American Interest, США
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Демонстрация в поддержку президента США Дональда Трампа у посольства США в Киеве

Украина: быстрых перемен не будет

Новое правительство США не внесет быстрые изменения в ситуацию на Украине, считает руководитель отдела исследовательских программ Института международных отношений Финляндии Аркадий Мошес. Он подчеркивает, что не стоит торопиться с выводами о намерениях Дональда Трампа в отношении санкций. Трампу в первую очередь надо разобраться с настроениями внутри страны.

Demokraatti, Финляндия
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Какими хипстерами могли бы стать мировые лидеры

Из президентов в хипстеры

От Дональда Трампа, рыдающего на концерте группы Arcade Fire, до Уинстона Черчилля, проводящего занятия бикрам-йоги, – израильский художник-иллюстратор Амит Шимони создает альтернативную историю для мировых лидеров, которые меняют строгие костюмы на хипстерский стиль. Мировые лидеры катаются на велосипедах и потягивают чай латте. А Стивен Эллкок пишет им новые биографии.

The Guardian, Великобритания
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Группа женщин на улице в Пхеньяне

России нужны северокорейские деньги, а не беженцы

Северная Корея называет перебежчиков «отбросами общества» и грозит «физическим устранением» всем тем, кто порочит свою родину. Москва таких заявлений не делает, но из-за своих соглашений о репатриации она оказалась на стороне Пхеньяна. Как минимум это проявление безразличия к людям, бегущим из своей страны в надежде на новую жизнь.

Foreign Policy, США
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