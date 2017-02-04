ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Путешествия важнее, чем еда

Все говорят: «Как эта старушка может позволить себе такие путешествия?» Но я-то выросла сиротой. Когда я была маленькой, в Советском Союзе многие умирали или страдали от голода. Когда переживешь такое, научишься не только довольствоваться малым, но экономить деньги. Моя пенсия сейчас составляет 24 тысячи рублей в месяц. Половину из нее я каждый месяц сразу же откладываю. И ем я мало.