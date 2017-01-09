ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Японцы заблуждаются в отношении России

Большинство японцев полагают, что на российско-японской встрече в верхах Россия «выбила» себе экономическое сотрудничество, а Япония осталась ни с чем. Это говорит о том, что мы не только не понимаем русских: у нас сложилось о них плохое впечатление. Как японский бизнесмен, который знает Россию, я хочу развеять определенные заблуждения, оставаясь максимально объективным.