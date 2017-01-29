ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Никакой российской угрозы
Когда все говорят о России как о большой угрозе, Марие Краруп из Датской народной партии пошла противоположным путем. Она одна из тех, кто ратует за более компромиссный тон в отношении России. Санкции против России надо отменить — они не срабатывают. Крым аннексирован, и с этим ничего не поделать. Сейчас надо просто идти дальше, чтобы избежать новой мировой войны.Information, Дания
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