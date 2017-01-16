ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Избранный президент США Дональд Трамп

Трамп: Я люблю силу. Я люблю порядок

Трамп: «Вы ввели санкции против России — посмотрим, сможем ли мы заключить пару хороших сделок с Россией. С одной стороны, я считаю, должно быть намного меньше ядерного оружия и его нужно значительно сократить. Но существуют санкции, и Россия в настоящий момент сильно страдает от них. Но я считаю, что может получиться что-то, от чего получат выгоду многие люди».

Bild, Германия
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Алексей Кудрин на международном инвестиционном форуме «Сочи 2016»

Кто мешает реформам в России

Бывший министр финансов Алексей Кудрин разрабатывает по заданию Путина программу реформ. Однако не ясно, будет ли она реализована. Кудрин и сам хорошо знает, насколько ограничены его возможности. В последние годы у него была особая роль. Он имел право говорить о реформах и критиковать. Но последнее слово всегда остается за одним человеком — Владимиром Путиным.

Die Welt, Германия
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Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» полка противовоздушной обороны в Феодосии

Интерактивная карта ракетных систем НАТО и России

Военный конфликт между Россией и НАТО будет хаотичным, жестоким и ужасным. Военные корабли НАТО с ракетами «Томагавк» могут с легкостью нанести удар по крупнейшим городам России — в том числе по столице — находясь на очень большом расстоянии от них. Интерактивная карта ракетных систем показывает, насколько беспорядочной может быть война между НАТО и Россией.

The National Interest, США
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Избранный президент США Дональд Трамп в вестибюле башни Трампа

Москва больше не радуется

Не так давно российский истеблишмент упивался победой избранного президента Дональда Трампа. Но этот энтузиазм резко снизился из-за постоянного потока плохих новостей из Вашингтона. Кандидаты Трампа на посты министра обороны и главы ЦРУ назвали Россию угрозой, хотя такие высказывания противоречат призывам президента к сотрудничеству с Россией во многих сферах.

The Washington Post, США
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Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме

Медвежьи объятия

В классической книге Джона Ле Карре «Шпион, выйди вон!» представлен невероятный сценарий: начальник британской разведки оказывается русским шпионом. Следует ли Израилю прибегать к тем же изощренным манипуляциям, что и Путин, чтобы контролировать иностранных лидеров или влиять на них? Если да, то на это нужны мужество, отвага и воображение, пишет Israel Defense.

Israel Defense, Израиль
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Главный редактор агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян

Глава RT всегда готова к бою

Маргарита Симоньян — первый солдат в объявленной Владимиром Путиным «информационной войне», а ее излюбленной целью стал западный «информационный мейнстрим», который она обвиняет в стремлении монополизировать информацию. Ее имя упоминается целых 26 раз в рассекреченных материалах доклада, чья достоверность была подтверждена тремя американскими разведслужбами: ЦРУ, ФБР и АНБ.

Le Monde, Франция
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Флаг Евросоюза

Варварские империи и Европа

Есть только один регион, который все еще продолжает держаться за установившийся после Второй мировой войны либерально-демократический порядок: Европейский Союз. Он опирается на принципы, противоположные имперским. Европа выстраивалась против давних имперских амбиций своих членов. Европейские нации выразили приверженность диалогу, уважению к меньшинствам, миру и Просвещению.

L'Opinion, Франция
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