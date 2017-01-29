ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Города мира. Дания. Копенгаген

Никакой российской угрозы

Когда все говорят о России как о большой угрозе, Марие Краруп из Датской народной партии пошла противоположным путем. Она одна из тех, кто ратует за более компромиссный тон в отношении России. Санкции против России надо отменить — они не срабатывают. Крым аннексирован, и с этим ничего не поделать. Сейчас надо просто идти дальше, чтобы избежать новой мировой войны.

Information, Дания
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Белый дом позитивно оценил переговоры

Владимир Путин в субботу стал третьим по счету мировым лидером, с которым Дональд Трамп провел телефонные переговоры. Разговор длился около часа. Два лидера обсудили вопросы многостороннего сотрудничества. Этот разговор, говорится в сообщении, «стал символическим стартом в деле улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении».

Русская служба «Голоса Америки», США
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Трамп — «г-н Брексит»?

Война между сторонниками и противниками Брексита — как и война между президентом Трампом и его оппонентами — является не противостоянием народа и элиты, а старой схваткой между финансовой элитой и элитой культурной, где «народ» выполняет роль футбольного мяча, перебрасываемого от одной команды к другой, поэтому его интересы и чувства не имеют никакого значения.

The New York Times, США
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Штаб-квартира Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне

США заинтересованы в развале еврозоны?

Тед Маллок, вероятный будущий посол США в Европейском Союзе, убежден, что через 18 месяцев евро обрушится. Трамп может быть заинтересован в развале евро для того, чтобы европейцы начали массово скупать доллары и тем самым поддержали американскую валюту. В целом, Трамп сделает ставку на укрепление доллара и восстановление связей с Москвой.

Atlantico, Франция
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Международный авиационно-космический салон "МАКС-2011"

МиГ-35 начал испытательные полеты

Руководитель Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь превозносил в докладе характеристики новой модификации МиГ-29. Хотя внешне МиГ-35 похож на своего предшественника, у него иная внутренняя конструкция. Для РСК-МиГ этот истребитель может оказаться последним шансом на возвращение утраченной доли международного рынка боевых самолетов.

The National Interest, США
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Я ваш кошмар

Что происходит, когда психопат принадлежит к аристократическому роду? Что происходит, когда можно убивать безнаказанно? Это история о том, как один из самых могущественных людей средневековой Франции в течение десятилетий безнаказанно убивал исключительно ради развлечения до тех пор, пока его преступления не приобрели черты кровавой бойни и не стали слишком зловещими.

ABC.es, Испания
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Парадокс пьяной обезьяны

Исследования показали, что манера питья у обезьян поразительно похожа на нашу: в то время как некоторые воздерживаются, большинство любит немного выпить в компании во второй половине дня. Некоторые пьют много, но хорошо с этим справляются, а некоторые становятся алкоголиками. Согласно The Guardian, они пьют до тех пор, пока не теряют контроль над выпитым, и часто упиваются в стельку.

Forskning.no, Норвегия
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