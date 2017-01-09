ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Проход военной техники по Ходынскому полю на репетицию Парада Победы

Как мы обманываем себя насчет России

За свою дипломатическую карьеру я научился уважать русских людей, их историю и жизнестойкость. Я понял, что не стоит пренебрегать и недооценивать Россию. Но я также усвоил, что твердость, бдительность и здоровое понимание границ дозволенного — это лучшая тактика взаимодействия с легко воспламеняющейся смесью обид и чувства незащищенности, которую воплощает собой Владимир Путин.

The New York Times, США
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Переход наполеоновской армии через реку Березину

Русофобия: два века «фальсификаций»

Для англичан начала XIX века Россия превратилась в кошмар, когда император Александр I изгнал из Москвы французов, определив судьбу Наполеона. Тот день стал потрясением для дипломатических кругов Лондона, которые до того момента симпатизировали Москве. Если русские могли дойти до Франции, значит, они могут дойти куда угодно. Англичане опасались не только из-за европейского континента.

Il Giornale, Италия
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время официальной встречи в Токио

Японцы заблуждаются в отношении России

Большинство японцев полагают, что на российско-японской встрече в верхах Россия «выбила» себе экономическое сотрудничество, а Япония осталась ни с чем. Это говорит о том, что мы не только не понимаем русских: у нас сложилось о них плохое впечатление. Как японский бизнесмен, который знает Россию, я хочу развеять определенные заблуждения, оставаясь максимально объективным.

Toyo Keizai, Япония
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Президент Украины П.Порошенко посетил штаб Нацгвардии в Донецкой области

Россия планирует «сирийский вариант» на Украине?

Последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины. Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали «сирийский вариант» по отношению к Украине.

Atlantic Council, США
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Российская валюта

Рубль превосходит ведущие валюты

Россия заканчивает год укреплением своих позиций на мировой арене, а ее валюта выделяется на общем фоне ведущих мировых экономик и успешно противостоит силе доллара. Рубль — это единственная крупная валюта в мире, поднявшаяся по отношению к доллару с конца сентября и обогнавшая по своим показателям конкурентов.

The Financial Times, Великобритания
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Матрешки с портретами президентов и генсеков

Почему выживает экономика Путина

Сначала возьмите два авторитарных режима, обосновавшихся в Москве: один растущий из управляемого государством социализма, другой — ставленник капитализма. Затем подвергните их оба серии потрясений: низкие цены на нефть, дорогостоящие приключения за рубежом, конфронтация с Западом и застой в экономике. А потом подождите несколько лет, чтобы увидеть, какой режим выживет.

The Wall Street Journal, США
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Запуск ракеты РС-20

Новая головная боль для Запада

Российские военные специалисты разработали сверхзвуковую ракету: она может достигнуть территории Великобритании за 13 минут. Газета Daily Mail сообщает, что «объект 4204» был запущен на несколько тысяч миль — с базы «Ясный» до Камчатки на Дальнем Востоке. Эксперты утверждают, что эта ракета не может контролироваться американской системой противоракетной обороны.

Al Bayan, Объединенные Арабские Эмираты
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