ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Никакой российской угрозы

Когда все говорят о России как о большой угрозе, Марие Краруп из Датской народной партии пошла противоположным путем. Она одна из тех, кто ратует за более компромиссный тон в отношении России. Санкции против России надо отменить — они не срабатывают. Крым аннексирован, и с этим ничего не поделать. Сейчас надо просто идти дальше, чтобы избежать новой мировой войны.