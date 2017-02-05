ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Украинские танки и автомобили миссии ОБСЕ во дворе многоквартирного дома в Авдеевке

Готовься, Европа!

Киев и Москва обвиняют друг друга в интенсификации боевых действий и представляют разные версии происходящего. Москва утверждает: Украина использует гуманитарный кризис для того, чтобы очернить Россию и убедить США и Европу в необходимости сохранить санкции в отношении Москвы. Некоторые аналитики связывают усиление обстрелов на Украине с событиями за ее пределами.

The National Interest, США
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Нью-Йоркская фондовая биржа

Российские облигации побили рекорд

Инвесторы стали лучше относиться к российским активам и снова развернулись к этой стране лицом. Приток капитала в фонды, инвестирующие в российские облигации, вырос за неделю, закончившуюся 1 февраля, до рекордного уровня, поскольку рост цен на нефть и потепление отношений с США привели к возвращению инвесторов в Россию.

The Financial Times, Великобритания
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Участники марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле

Фильм, разделивший поляков и украинцев

К сожалению, похоже, фильм «Волынь» станет в Польше топливом для ксенофобского отношения к украинцам, ранее маргинального, но теперь выплеснувшегося на улицы. В то же время трудно ожидать, что поляки, слышавшие о Волынской резне от своих родственников во время коммунистического режима, будут игнорировать прославление УПА в украинской интерпретации истории.

New Eastern Europe, Польша
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Лидер французской крайне правой партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен

«Национальные интересы» Ле Пен

Программа опубликована на 12 страницах и разделена на семь глав и 144 обещания, подробности которых будут раскрываться в ходе кампании. «Моя задача состоит в действенной революции в ближайшее время», — пишет Марин Ле Пен в предисловии, прежде чем предложить избирателям сделать выбор между «двумя позициями»: «глобализации» и «патриотизма».

Le Figaro, Франция
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Ислам не такой, как все религии

Надеюсь, пребывание Трампа в Белом доме не затянется. Но у меня есть несколько возражений в ответ на критику в его адрес по мусульманской теме. Как известно, Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США для граждан семи мусульманских государств на 90-дневный срок. За это на него набросились со всех сторон. Неприятно признавать, но в этом Трамп прав.

Globes, Израиль
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Великая Отечественная война 1941-45 гг. Сталинградская битва

Ледяной ад Сталинграда

ABC рекомендует советский фильм 70-х годов, рассказывающий о действиях частей Советской армии в ходе операции «Зимняя гроза», последней попытки Гитлера вывести из окружения 6-ю армию Фридриха Паулюса в районе Сталинграда. Для любителей военной истории «Горячий снег» представляет собой почти уникальный источник информации, позволяющий понять психологию советских людей в годы Второй мировой войны.

ABC.es, Испания
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Немецкий танк A7V в 1918 году

A7V — первый немецкий танк

Сто лет назад был создан прототип первого немецкого танка под кодовым названием A7V. Членам экипажа приходилось весьма нелегко, рассказывает сотрудник танкового музея города Мюнстера Ральф Ратс. Внутри члены экипажа едва могли двигаться, они страдали от тесноты, вони и оглушительного шума. Но психологический эффект от применения танков был ни с чем не сравним.

Die Welt, Германия
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