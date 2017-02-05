ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Ислам не такой, как все религии

Надеюсь, пребывание Трампа в Белом доме не затянется. Но у меня есть несколько возражений в ответ на критику в его адрес по мусульманской теме. Как известно, Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США для граждан семи мусульманских государств на 90-дневный срок. За это на него набросились со всех сторон. Неприятно признавать, но в этом Трамп прав.