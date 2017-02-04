ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Флаг Евросоюза

ЕС должен заполнить вакуум во власти

Главный вопрос 2017 года заключается в том, кто же заполнит оставленный США вакуум во власти. Президент Си Цзиньпин стремительно становится лидером свободной торговли и глобализации. Его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе и фиаско Транстихоокеанского партнерства подготавливают почву для Китая, который возьмет на себя больше обязательств.

The Financial Times, Великобритания
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Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

Суд приостановил действие миграционного указа Трампа

Федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, в котором тот распорядился прекратить прием беженцев и выдачу виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами. Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

Русская служба BBC, Великобритания
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Военные учения НАТО в Косово

Война! Война! Война!

На какой линии будет вестись война, если Трамп объединится с Путиным, который уже в союзе с Эрдоганом? Какими будут противоборствующие стороны, если путинским сербам противостоят хорваты Трампа, но и те, и другие — против боснийцев Эрдогана? Существует некая геостратегическая логика, согласно которой обстоятельства сложатся так, что в итоге опять просто начнется война.

Jutarnji.hr, Хорватия
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Люди гуляют в районе средневекового готического собора в Калининграде

Чем вызвана борьба с «германизацией» в Калининграде?

«Германия ввела войска в Литву», Литва оккупирована и «теряет остатки суверенитета», судя по всему, «Восточную Европу снова поделили — в Польшу введены войска США, Литву под контроль взяла Германия». Нет, это не сценарий очередного скандального телесериала, это новость российского государственного телевидения. Это действительно война, которая идет уже, как минимум, год — борьба с «германизацией» Калининграда.

Deutsche Welle, Германия
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Елена Ерхова

Путешествия важнее, чем еда

Все говорят: «Как эта старушка может позволить себе такие путешествия?» Но я-то выросла сиротой. Когда я была маленькой, в Советском Союзе многие умирали или страдали от голода. Когда переживешь такое, научишься не только довольствоваться малым, но экономить деньги. Моя пенсия сейчас составляет 24 тысячи рублей в месяц. Половину из нее я каждый месяц сразу же откладываю. И ем я мало.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия
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Первые российские паспорта выдали в Керчи

Дискуссия, далекая от реальности

Я читаю заголовок: «Финское министерство обороны больше не допускает лиц с несколькими гражданствами на некоторые деликатные посты, которые связаны с государственной безопасностью». Потом мне на ум приходят демонстранты Майдана, которые были избиты людьми, вероятно, посланными на Украину русскими спецслужбами. Они воспользовались тем, что украинская служба безопасности все еще помнила хорошее.

HBL, Финляндия
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Instagram уничтожил сам себя

Instagram, популярная социальная сеть, основанная на обмене фотографиями, внезапно умерла во вторник. В возрасте шести лет. Причиной смерти стала попытка быть всем для всех. Этот факт стал очевидным, когда новая бета-версия приложения показала попытку внедрить альбомы фотографий вместо от традиционных единичных фото. Желание Instagram соединить пользовательский контент вышло из-под контроля.

Mashable, США
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