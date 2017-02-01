ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Плечом к плечу с украинцами

Министр иностранных дел Дании надел бронежилет и с близкого расстояния ознакомился с войной на востоке Украины. Артиллерия вела огонь всего в нескольких километрах от него. «Датчане не каждый день встречаются с такими вещами, я отчетливо слышал грохот выстрелов. На меня это произвело большое впечатление», — признался министр. В то же время он подчеркнул необходимость помнить, что на Украине вот уже три года идет война.