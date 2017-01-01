ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Сезонные душевные терзания

В рождественские праздники важным становится всё — как все мы себя чувствуем физически, психологически, эмоционально? Насколько мы добры к людям? Считаем ли, что нам в жизни везет? И что в нашей жизни не так? Так уж выходит, что на Рождество принято отвечать на эти вопросы. Вот только все ли в состоянии пройти такой подробный и строгий опрос?