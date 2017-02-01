ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Президент США Дональд Трамп в Белом доме

Чего Россия ждет от администрации Трампа

Если победа Трампа действительно является началом новой парадигмы во внутренней и, главным образом, внешней политике, а также началом перехода от глобализма к национализму, то нам стоит ожидать серьезных перемен во внешней политике США. Это может открыть новые возможности для налаживания российско-американских отношений.

The National Interest, США
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Паром в гавани Карлсхамна на юге Швеции

«Северный поток-2»: разум и свобода победили

Швеция подчинилась, Швеция куплена, муниципальные интересы определяют государственную политику безопасности. Сделку Карлсхамна с «Северным потоком» даже сравнивают с транзитом немецких войск в 1940-е. Но если министр обороны говорит, что ситуация приемлема, то самонадеянно кричать, что правительство прогнулось под Москву.

Dagens Industri, Швеция
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Совместные российско-белорусские учения в Ульяновской области

Русская армия на польской границе

В этом году Россия собирается провести на белорусской территории учения «Запад-2017». Украинский военный аналитик Алексей Арестович говорит, что россияне получат возможность оккупировать Белоруссию. Российские войска могут просто не вернуться с учений. Россияне заказали 4200 железнодорожных вагонов. Такого количества хватит, чтобы перебросить не бригаду, не дивизию, а целую армию.

fronda.pl, Польша
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсона

Плечом к плечу с украинцами

Министр иностранных дел Дании надел бронежилет и с близкого расстояния ознакомился с войной на востоке Украины. Артиллерия вела огонь всего в нескольких километрах от него. «Датчане не каждый день встречаются с такими вещами, я отчетливо слышал грохот выстрелов. На меня это произвело большое впечатление», — признался министр. В то же время он подчеркнул необходимость помнить, что на Украине вот уже три года идет война.

Politiken, Дания
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Майор российской военной полиции в Сирии

Чеченцы завоевывают сердца сирийцев

«Я мусульманин-суннит, чеченец», — говорит командир подразделения военной полиции майор Руслан Нумахаджиев. Россия наращивает свое военное присутствие в Алеппо, направив туда полицейское подразделение, состоящее в основном из мусульман-чеченцев. Цель — завоевать умы и сердца в Сирии. А руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что профинансирует работы по восстановлению исторической мечети.

The Wall Street Journal, США
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Дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре»

Русская подлодка «уничтожила» американскую

Возможно ли, чтобы одна из индийских дизель-электрических подводных лодок проекта 877 «Палтус» в ходе учений в октябре 2015 года сумела «потопить» атомную ударную лодку американских ВМС типа «Лос-Анджелес»? Согласно сообщению, индийская субмарина российского производства якобы уничтожила американскую лодку во время учений «Малабар».

The National Interest, США
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Ситуация после обстрелов в Донецке

Путин беседует с Трампом при помощи ракет

События в Авдеевке станут проверкой для новой американской администрации. Реакция Вашингтона скажет нам больше об истинных намерениях Трампа в отношении Восточной Европы, чем субботний телефонный разговор с Путиным. Об этой беседе мы знаем только то, что сообщили пресс-службы обоих президентов, но, судя по всему, она пошла не так, как хотелось бы Владимиру Путину.

Newsweek Polska, Польша
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