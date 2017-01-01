ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Русские должны «почувствовать боль»
Санкции против России, о которых объявил Барак Обама, скорее всего, ни к чему не приведут, подчеркнул бывший представитель США при ООН Джон Болтон. По его мнению, это слишком слабая реакция на кремлевскую «атаку на нашу конституционную систему». Чтобы санкции могли успешно играть роль сдерживающего фактора, русские должны «почувствовать боль», считает Болтон.Politico, США
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