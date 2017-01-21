ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Кульминация стремительного восхождения Трампа
Дональд Джон Трамп в пятницу прошел процедуру инаугурации, став 45-м президентом США и положив начало новой и более непредсказуемой эпохе, в которой он поклялся разрушить существующий порядок и вернуть Америке величие. С его приходом к власти, пообещал он, все, наконец, изменится. «Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем ее вам, людям», — заявил он.The New York Times, США
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