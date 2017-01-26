ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Теперь мы снова разговариваем с Россией
В то время как в Европе бушуют разногласия по поводу антироссийских санкций, а новый президент США заявляет, что хочет их смягчить, в Москву собирается норвежская делегация, в которую входят представители различных политических партий. «Мы считаем, что диалог с русскими важен», — заявила генеральный секретарь Атлантического комитета Норвегии Кейт Хансен Бундт.Aftenposten, Норвегия
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