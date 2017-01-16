ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Трамп: Я люблю силу. Я люблю порядок

Трамп: «Вы ввели санкции против России — посмотрим, сможем ли мы заключить пару хороших сделок с Россией. С одной стороны, я считаю, должно быть намного меньше ядерного оружия и его нужно значительно сократить. Но существуют санкции, и Россия в настоящий момент сильно страдает от них. Но я считаю, что может получиться что-то, от чего получат выгоду многие люди».