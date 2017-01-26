ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Победители 2016 года

Прошедший год был ознаменован рядом побед. Дональд Трамп пообещал, что если американцы выберут его в качестве президента, мы выиграем настолько, что нам это может даже надоесть. Как бы события ни разворачивались дальше, без сомнений, «Оранжевый» стал мега-победителем года. Но он был все же не единственным победителем одного из самых насыщенных и удивительных периодов за последнее время.