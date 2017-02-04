ИноСМИ - Все, что достойно перевода

ЕС должен заполнить вакуум во власти
Главный вопрос 2017 года заключается в том, кто же заполнит оставленный США вакуум во власти. Президент Си Цзиньпин стремительно становится лидером свободной торговли и глобализации. Его выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе и фиаско Транстихоокеанского партнерства подготавливают почву для Китая, который возьмет на себя больше обязательств.The Financial Times, Великобритания
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