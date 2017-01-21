ИноСМИ - Все, что достойно перевода

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Кульминация стремительного восхождения Трампа

Дональд Джон Трамп в пятницу прошел процедуру инаугурации, став 45-м президентом США и положив начало новой и более непредсказуемой эпохе, в которой он поклялся разрушить существующий порядок и вернуть Америке величие. С его приходом к власти, пообещал он, все, наконец, изменится. «Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем ее вам, людям», — заявил он.

The New York Times, США
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«Путин поднимает бокал»

Англоязычные пользователи Twitter в комментариях об инаугурации президента Дональда Трампа назвали это событие «самым печальным днем в Америке», победой России в «Третьей мировой войне без единого выстрела» и сравнили США под руководством Трампа с Северной Корееей. Некоторые призвали дать новому президенту шанс и задались вопросом о том, сможет ли Трамп объединить американское общество.

ИноСМИ, Россия
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Борьба за Исаакиевский собор

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге является жемчужиной, символом России, одной из важнейших достопримечательностей. Теперь он передается государством церкви, что вызывает споры. За этим может скрываться и борьба за культуру, после того как церковь значительно расширила свое влияние в тесном партнерстве с российским государством. Не все россияне одобряют эту новую опору власти.

Sueddeutsche Zeitung, Германия
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Американский беспилотник MQ-8B Firescout

Обама прогнал верный беспилотник

Услышав звуки зависшего на расстоянии всего нескольких футов от него беспилотника, уходящий президент Барак Обама со слезами отогнал верный дрон MQ-9 Reaper, который пытался последовать за ним из Белого дома. «Давай — уходи!» — заявил бывший главнокомандующий с трясущейся нижней губой и полными слез глазами, пытаясь сделать свой голос строгим и отпугнуть верный беспилотник-убийцу.

The Onion, США
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Императорская семья

Безумцы, глупцы, изверги

По-видимому, прекрасное время либеральных демократий подходит к концу, поэтому имеет смысл изучить преимущества самодержавной формы правления, с которой нам предстоит иметь дело в будущем году и даже тысячелетии. Вот почему увесистый том Саймона Себаг Монтефиоре под названием «Романовы» появился вовремя: книга помогает читателю настроиться на эпоху Трампа, Путина и Асада.

Die Welt, Германия
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Глобус

Мир повернулся вспять

Раньше все было просто. Либеральная демократия, социалистическая демократия, развивающаяся демократия. Те режимы, что не попадали в эти категории, мы могли классифицировать как недемократические. Однако сегодня понятие «твитократия» может употребляться в отношении самых развитых демократий, например, таких стран, как Соединенные Штаты Америки и Германия.

Star gazete, Турция
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Матрешка с изображением кандидата в президенты США Дональда Трампа в сувенирном магазине в Москве

Страны, боящиеся президентства Трампа

За пределами США многие с радостью встретят новости о вступлении Дональда Трампа в должность. Президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Сирии Башар аль-Асад приветствуют готовность Трампа сосредоточиться на общности интересов, а не на западных ценностях. Между тем, некоторые страны с ужасом ожидают инаугурации Трампа.

Time, США
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