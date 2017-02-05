Ледяной ад СталинградаО войне 1939-1945
ABC рекомендует советский фильм 70-х годов, рассказывающий о действиях частей Советской армии в ходе операции «Зимняя гроза», последней попытки Гитлера вывести из окружения 6-ю армию Фридриха Паулюса в районе Сталинграда. Для любителей военной истории «Горячий снег» представляет собой почти уникальный источник информации, позволяющий понять психологию советских людей в годы Второй мировой войны.
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