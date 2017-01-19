Крест Господень потерян навсегда?
История утверждает, что фрагмент Животворящего креста, на котором был распят Иисус Христос была похищена мусульманами. Однако, многочисленные легенды указывают на то, что тамплиеры закопали святыню в тайнике и что он сих пор покоится где-то в иерусалимских песках в ожидании своего освободителя. Где же сейчас находится утраченный Животворящий крест?
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