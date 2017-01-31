Гляйвицкий инцидентО войне 1939-1945
Летом 1939-го тучи снова сгущались над Европой. Под сенью свастики все более популярный Адольф Гитлер потихоньку начал кровавую кампанию против евреев. Нечто вроде крестового похода, во главе которого встал он, используя в качестве основных движущих сил не мир и гармонию, а ненависть и ужас. В той напряженной атмосфере достаточно было искры, чтобы вспыхнула кровавая война.
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