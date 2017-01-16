Рождение легенды
По традиции, в Испании именно волхвы — Мельхиор, Каспар и Бальтазар — разносят по домам рождественские подарки. В эту волшебную ночь возможно все. Все мы твердо верим, что эта троица не обойдет наш дом, но мало кто знает, откуда пошла легенда о трех волхвах, когда она родилась, и что в ней истинно, а что ложно. Например, почему считается, что волхвов было трое?
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