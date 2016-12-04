Президент, истреблявший индейцев
После того как Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах, СМИ задают одни и те же вопросы. Осуществит ли он свои угрозы, которые вот уже несколько месяцев повторяет в отношении латиноамериканцев и иностранцев? Несмотря на то, что ответы на эти вопросы появятся не ранее, чем через несколько месяцев, исторические прецеденты не сулят ничего хорошего.
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