Антонио Барсело — больше, чем корсар
Отважный испанец, который начал морскую службу корсаром на курьерском судне, впоследствии, благодаря своим заслугам, стал генерал-лейтенантом Королевской армады. Таков сюжет книги «Антонио Барсело. Гораздо больше, чем корсар» Агустина Родригеса Гонсалеса (Agustín R. Rodríguez González), которой была присуждена XIV Премия Альгабы за книгу.
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