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АВС — испанская общенациональная ежедневная газета, издается в Испании. Это третья по популярности газета в стране и самая старая из числа выходящих в Мадриде. АВС часто называют одной из самых авторитетных газет в Испании наряду с El País и El Mundo.

Впервые номер АВС был издан в Мадриде 1 января 1903 года Торкуато Лукой де Тена и Альварес-Оссорио (Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio). Газету учредил издательский дом Prensa Española, который возглавлял ее создатель Лука де Тена. Вначале она выходила раз в неделю, а в июне 1905 года стала ежедневной. В 1928 году у АВС было два издания, одно для Мадрида, а второе для Севильи. Последнее переименовали в ABC de Sevilla.

20 июля 1936 года, вскоре после начала гражданской войны в Испании, газету АВС в Мадриде конфисковало республиканское правительство, которое изменило редакционную политику, мобилизовав ее на поддержку республиканцев. В том же году у нее появилось приложение — журнал Blanco y Negro. Севильское издание АВС поддерживало националистов. В 1939 году мадридское издание АВС вернули его первоначальным владельцам по указанию генерала Франко. В этот период АВС была одной из двух самых читаемых ежедневных газет в стране наряду с La Vanguardia.

В 1990-е годы АВС издавала Editorial Espanola. Позднее газета переехала из своего известного исторического здания в Мадриде, где сейчас находится торговый центр. В настоящее время она входит в состав Grupo Vocento, которая также владеет изданиями El Correo Español, El Diario Vasco, La Verdad, Las Provincias и другими.

В конце 1970-х и в 1980-е годы АВС поддерживала тесные связи с Народным альянсом, позже переименованным в Народную партию.

25 сентября 2009 года АВС опубликовала в интернете все свои архивы, начиная с 1903 года, благодаря чему сегодняшняя аудитория получила возможность почитать архивные новости о гражданской войне и о смерти Франко.

АВС выходит в компактном формате, сшитая скобками. Она заметно меньше по размерам, чем таблоиды, хотя именно такой размер предпочитает большинство испанских газет, включая El País и El Mundo.

Известно, что АВС в целом придерживается консервативных политических взглядов и выступает в защиту испанской монархии. Она также занимает правые позиции. Луис Мария Ансон (Luis María Ansón), занимавший должность ее директора с 1983 года, в 1997 году ушел из АВС и учредил другую ежедневную газету, La Razón, рассчитанную на более консервативную читательскую аудиторию.

В феврале 1970 года тираж АВС составлял 212 536 экземпляров. В феврале 1975-го он уменьшился до 178 979, а в 1978-м уже составлял 126 952 экземпляра. В феврале 1980 года он вырос до 135 380 экземпляров.

В 1993 году АВС выходила тиражом 334 317 экземпляров, занимая второе место по продажам в Испании. На нем она оставалась до 1996 года. В 2003 году газета издавалась тиражом 263 тысяч экземпляров, став четвертой по популярности. По данным European Business Readership Survey, в 2006 году у АВС было 5 685 читателей на номер. В 2008-м тираж составлял 228 258 экземпляров, а в период с июля 2010-го по июнь 2011 года он был равен 243 154 экземплярам.

Страна:
Испания
Адрес:
www.abc.es

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Как Сталин скрывал военную помощь США

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Должно было пройти почти сто лет, чтобы США вновь стали сотрудничать с Россией. Взаимодействие стало налаживаться, начиная с 1940 года. Именно тогда обе страны вернулись к хорошим отношениям, которые они поддерживали в XIX веке. К тому времени фашистская Германия оккупировала пол-Европы, а союзники воевали с немцами в основном с помощью винтовок и танков.

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Истребители F-35B Lighting II на борту авианосца USS Wasp

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Искусство войны

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Владимир Путин и его правительство по-прежнему упорно придерживаются схемы, именуемой идеей суверенной демократии, которая была для Путина придумана его идеологом Владиславом Сурковым. Путин считает, что демократия в том виде, в каком она представлена сегодня на Западе, является «слабой», «манипулируемой» и «предрасположенной к бесчисленным ловушкам».

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Мировой рекорд Конюхова и Toyota Hilux

Toyota Hilux сыграл очень важную роль на старте экспедиции Федора Конюхова. На месте запуска около города Нортхэм в Австралии пикап страховал воздушный шар путешественника от преждевременного взлета во время его заполнения гелием. Toyota Hilux также прибыл одним из первых на место посадки, доставив туда команду российского путешественника.

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ДАИШ против Рима

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Босх и таинственные птицы

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